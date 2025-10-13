L' appello di Maresco a De Laurentiis | Riporti al cinema ' Lo zio di Brooklyn' dopo 30 anni
A trent’anni di distanza dall'uscita nelle sale del film “Lo zio di Brooklyn”, il giornalista e critico Marco Giusti e il regista Franco Maresco, che ne fu autore insieme a Daniele Ciprì, lanciano su Dagospia un appello pubblico ad Aurelio De Laurentiis e alla Filmauro perché riporti quel film. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
