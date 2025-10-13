L' appello di Maresco a De Laurentiis | Riporti al cinema ' Lo zio di Brooklyn' dopo 30 anni

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A trent’anni di distanza dall'uscita nelle sale del film “Lo zio di Brooklyn”, il giornalista e critico Marco Giusti e il regista Franco Maresco, che ne fu autore insieme a Daniele Ciprì, lanciano su Dagospia un appello pubblico ad Aurelio De Laurentiis e alla Filmauro perché riporti quel film. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: appello - maresco

appello maresco de laurentiisL'appello di Maresco a De Laurentiis: "Riporti al cinema 'Lo zio di Brooklyn' dopo 30 anni" - Un invito a restituire visibilità a un’opera che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno indelebile nella storia della filmografia italiana ... Da palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Appello Maresco De Laurentiis