L’Apoteosi della dinastia borbonica di Fischetti torna nella Reggia di Caserta

L’Apoteosi della dinastia borbonica di Fedele Fischetti torna alla Reggia di Caserta. Si tratta di una delle più complete testimonianze del programma figurativo e artistico di decorazione immaginato da Luigi Vanvitelli per l’attuale Sala del Trono della Reggia. L’acquisizione è stata resa possibile dal lavoro congiunto della casa d’aste Lempertz, da sempre impegnata in un dialogo costruttivo con le Istituzioni museali italiane, con gli uffici della Reggia di Caserta e della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura. L’opera è stata acquistata in trattativa privata a Colonia grazie al finanziamento della Dgmu, e dopo un’attenta opera di restauro, è oggi tra le protagoniste della mostra “Tutto torna!” che inaugura al pubblico il prossimo 22 ottobre con l’obiettivo di presentare le nuove acquisizioni e restituzioni alle collezioni della Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it