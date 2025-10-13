Lapid ai pro Pal | Io leader dell’opposizione vi dico | su Gaza avete sbagliato
Da qui voglio dire a tutti coloro che in questi due anni hanno manifestato contro Israele – per le strade di Londra e Roma, a Parigi e alla Columbia University: non rappresento il governo;
Il leader dell'opposizione in Israele, Yair Lapid, nel suo intervento oggi alla Knesset. "A tutti coloro che hanno manifestato contro Israele negli ultimi due anni nelle strade di Londra e Roma, a Parigi e alla Columbia University, dico: siete stati ingannati.
Ahmad Ibsais, Al Jazeera, 9 ottobre 2025 I leader occidentali ora rivendicano il merito della "pace", ma la sopravvivenza di Gaza appartiene solo al suo popolo Il 7 novembre 2023, alcuni bambini si sono presentati davanti alle telecamere dell'ospedale al-Shif
Lapid ai pro Pal: "Io, leader dell'opposizione, vi dico: su Gaza avete sbagliato" - Pubblichiamo un estratto del discorso fatto al Parlamento israeliano di Yair Lapid, leader dell'opposizione israeliana: "Quando state con Hamas, state con il male.
Lapid, 'l'Egitto dovrebbe gestire Gaza per 8 anni' - Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha dichiarato che l'Egitto dovrebbe gestire la Striscia di Gaza per almeno otto anni una volta terminata la guerra, ...