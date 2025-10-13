L' annuncio di Netanyahu | La guerra è finita

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando alla Knesset, il parlamento israeliano, ha affermato: “Hamas terrà fede all'accordo e si conformerà al piano per disarmarsi. La guerra è finita”.Israele rilascerà oggi 1.968 prigionieri palestinesi, in cambio degli ostaggi consegnati dal. 🔗 Leggi su Today.it

