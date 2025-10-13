L' anima dello sport | l' esempio di Gregg Popovich

Gregg Popovich è sempre stato un duro, di quelli però che sanno farsi amare dai suoi giocatori. Oggi ha 76 anni e non è più lo stesso comandante, però la sua squadra, quella che ha allenato complessivamente per 22 anni, lo tratta come se lo fosse: lo ha nominato presidente, gli sta sempre accanto, nonostante tutto. L’NBA, si sa, è l’esempio più luccicante di quanto lo sport sia diventato business. Eppure nello sport resta un’anima, che dalla parte di qua dell’oceano – dove il basket professionistico americano viene citato spesso come esempio – abbiamo un po’ dimenticato. E insomma Gregg ne è l’esempio, anche adesso che il suo fisico non è più lo stesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

