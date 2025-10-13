L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 13 ottobre 2025
Nuova settimana per i mercati europei. Attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Venerdì scorso, 10 ottobre, Milano ha concluso a -1,74%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it
L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 23 luglio 2025
#CommentoFlash Analisi e previsioni sulla situazione macroeconomica e sui mercati finanziari: il commento degli Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo sui dati più significativi e sull’andamento dei mercati con un focus sul tema più rilevante della giornata. https - X Vai su X
Spread BTP-OAT negativo, per i mercati l’Italia è più sicura della Francia - Già azzerato dopo la caduta del governo Bayrou, lo spread BTP- Lo riporta money.it
Spread, la Francia come l'Italia. Adesso il malato del vecchio continente è Parigi - La Borsa di Parigi ha chiuso in netto calo le contrattazioni, dopo le dimissioni di Lecornu. Lo riporta iltempo.it