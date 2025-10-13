Lampus inaugura la stagione indoor con il Benito Gonzalez piano trio

Inventivo, audace e magnetico, potente e ritmicamente esplosivo”: così la stampa internazionale descrive Benito Gonzalez, pianista venezuelano tra i più richiesti della scena contemporanea.Domenica 19 ottobre alle ore 19:00, all’Hotel Terminal di Leuca, Lampus – Jazz a GoGo inaugura la nuova. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

