L’amore travolgente e disperato tra Giovanni Testori e Alain Toubas a teatro | le oltre duemila lettere dei due amanti prendono corpo in Per sempre
È stato presentato oggi lunedì 13 ottobre, nella Scatola Magica del Teatro Strehler, “Per sempre”, nuova creazione di Alessandro Bandini (fresco vincitore del Premio Mariangela Melato per giovani attori), produzione LAC Lugano Arte e Cultura, in coproduzione con Piccolo Teatro di Milano, Centro Teatrale Bresciano, Emilia Romagna Teatro ERT. Il debutto è previsto al Teatrostudio del LAC di Lugano mercoledì 22 ottobre alle ore 20 (replica giovedì 23 e venerdì 24, stessa ora). Alessandro Bandini dà vita alla storia d’amore che ha coinvolto lo scrittore, drammaturgo, regista e pittore Giovanni Testori al mercante d’arte e gallerista francese Alain Toubas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: amore - travolgente
Amore e morte ai Caraibi, stasera su Rai 2 un amore travolgente e un misterioso omicidio
Sharon Osbourne, le prime parole su Instagram dopo la morte di Ozzy: “Grata per l’amore travolgente dei fan”
Una storia d'amore a due voci travolgente e autobiografica che sfida la tragica attualità del conflitto israelo-palestinese e il crescente abisso che separa due popoli. Sari Bashi ai microfoni di Rai Radio 3. Interprete: Olga Dalia Padoa - facebook.com Vai su Facebook