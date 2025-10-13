È stato presentato oggi lunedì 13 ottobre, nella Scatola Magica del Teatro Strehler, “Per sempre”, nuova creazione di Alessandro Bandini (fresco vincitore del Premio Mariangela Melato per giovani attori), produzione LAC Lugano Arte e Cultura, in coproduzione con Piccolo Teatro di Milano, Centro Teatrale Bresciano, Emilia Romagna Teatro ERT. Il debutto è previsto al Teatrostudio del LAC di Lugano mercoledì 22 ottobre alle ore 20 (replica giovedì 23 e venerdì 24, stessa ora). Alessandro Bandini dà vita alla storia d’amore che ha coinvolto lo scrittore, drammaturgo, regista e pittore Giovanni Testori al mercante d’arte e gallerista francese Alain Toubas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’amore travolgente e disperato tra Giovanni Testori e Alain Toubas a teatro: le oltre duemila lettere dei due amanti prendono corpo in “Per sempre”