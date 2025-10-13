Lamine Yamal non è invendita, per nessuna cifra. Secondo quanto riportato lunedì dal sito web Fichajes.net , l’Al -Hilal ha presentato un’offerta senza precedenti di 400 milioni di euro, offrendo al giocatore un contratto di sette anni. Il club catalano ha respinto la proposta e, inoltre, l’ala non è in vendita. Questa cifra di 400 milioni di euro rappresenterebbe il trasferimento più costoso nella storia del calcio. Secondo quanto riportato da Marca, il club blaugrana nega categoricamente l’esistenza di qualsiasi proposta e ribadisce che il giovane talento non è in vendita. Lamine Yamal patrimonio tecnico e commerciale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lamine Yamal, l’Al-Hilal offre 400 milioni, il Barcellona nega: nessuna offerta e non è in vendita (Marca)