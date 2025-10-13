Lamine Yamal l’Al-Hilal offre 400 milioni il Barcellona nega | nessuna offerta e non è in vendita Marca

Lamine Yamal non è invendita, per nessuna cifra. Secondo quanto riportato lunedì dal sito web  Fichajes.net  ,  l’Al  -Hilal  ha presentato un’offerta senza precedenti di 400 milioni di euro, offrendo al giocatore un contratto di sette anni. Il club catalano ha respinto la proposta e, inoltre, l’ala non è in vendita. Questa  cifra di 400 milioni di euro rappresenterebbe il trasferimento più costoso nella storia del calcio.   Secondo quanto riportato da Marca, il club blaugrana nega categoricamente l’esistenza di qualsiasi proposta e ribadisce che il giovane talento non è in vendita. Lamine Yamal patrimonio tecnico e commerciale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lamine yamal l8217al hilal160offreBarcellona, Inzaghi vuole Yamal: offerta choc da 400 milioni dall'Arabia, Lamine fugge da gossip e polemiche? - L'Al Hilal di Inzaghi senza limiti: 400 milioni per ingolosire il Barcellona e aggiudicarsi il 18enne Lamine Yamal, sempre più al centro di gossip e polemiche. Scrive sport.virgilio.it

Al-Hilal ready to offer €400 million for Lamine Yamal - The Catalan club has reportedly rejected the offer, reiterating that they won’t sell their star player even for €400 million, a figure that would constitute the highest transfer fee in football ... Segnala italpress.com

