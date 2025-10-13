Lamine Yamal l’Al-Hilal di Inzaghi offre 400 milioni di euro ma il Barcellona smentisce
Maxi offerta dell’ Al-Hilal al Barcellona per Lamine Yamal: 400 milioni di euro al club blaugrana per avere il cartellino del fuoriclasse 18enne. L’indiscrezione è stata svelata dal sito sportivo spagnolo Fichajes.net. L’attaccante spagnolo è legato alla squadra iberica fino al 2031: il rinnovo è stato firmato questa estate e garantisce al calciatore uno stipendio annuo da 20 milioni di euro (uno dei più alti della rosa) e la maglia numero 10, indossata in passato da altri 56 grandi campioni, tra cui Leo Messi e Ronaldinho. Yamal è considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione: a soli 18 anni ha già vinto un Europeo con le Furie Rosse, ha conquistato due volte la Liga, una coppa di Spagna e il trofeo Kopa (miglior calciatore under 21 del mondo) per due anni di fila (2024 e 2025). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Al-Hilal ready to offer €400 million for Lamine Yamal - The Catalan club has reportedly rejected the offer, reiterating that they won’t sell their star player even for €400 million, a figure that would constitute the highest transfer fee in football ... Scrive italpress.com