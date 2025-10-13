L’alta sartoria di ‘Mil ò’ | Cucire è ascoltare l’altro

Reggio Emilia, 13 ottobre 2025 – Dopo un’ esperienza di rilievo presso una delle maison più prestigiose al mondo, Valentino, il sarto Giuseppe Mileto ha scelto Reggio per aprire ‘Mil ò’, il suo salone di sartoria contemporanea. Non solo atelier, ma luogo di ricerca, creatività e artigianato. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la sua storia. Partiamo dal suo brand. Cosa rappresenta per lei ‘Mil ò’ e quale concept si nasconde dietro questa sartoria contemporanea? “‘Mil ò’ è un brand di moda sartoriale sostenibile che racchiude l’idea di una piccola casa di moda. Un luogo dove, oltre alle tecniche artigianali e tradizionali, c’è spazio per la ricerca, la creatività e la sperimentazione, sia tessile che artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

