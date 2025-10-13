L'allenatore del Galatasaray vede un complotto contro Icardi | Vogliono confonderlo e creare caos

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Okan Buruk ha smentito tutte le voci relative ai problemi tra Icardi e il Galatasaray sul suo contratto: ""Questo tipo di questioni ruotano sempre attorno a 'come possiamo creare caos?'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allenatore - galatasaray

