L'allenatore del Galatasaray vede un complotto contro Icardi | Vogliono confonderlo e creare caos
Okan Buruk ha smentito tutte le voci relative ai problemi tra Icardi e il Galatasaray sul suo contratto: ""Questo tipo di questioni ruotano sempre attorno a 'come possiamo creare caos?'". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: allenatore - galatasaray
Calhanoglu Galatasaray, l’allenatore Buruk frena: «Un centrocampista è il desiderio del nostro presidente, ma…»
L’allenatore del Galatasaray lancia la sfida al Napoli: “Giocare contro di loro è il primo desiderio”
Galatasaray l'allenatore provoca il Napoli: "È il primo desiderio dei tifosi" | La vendetta di Osimhen
Arrivato da poco più di un mese al Galatasaray, Gundogan ha già imposto la propria statura e il proprio carisma. Vedendo un barattolo di Nutella nella sala da pranzo del centro di allenamento ha convinto l'allenatore Okan Buruk a toglierla immediatamente d - facebook.com Vai su Facebook
Galatasaray, Sneijder: 'Futuro? Allenatore come Mou' - L'ex trequartista dell'Inter ora al GalatasarayWesley Sneijder ha parlato ai microfoni del quotidiano olandeseAlgemeen Dagblad. Segnala calciomercato.com