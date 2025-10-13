L’allarme dell’intelligence tedesca | Rischi da minaccia di Hamas in tutta Europa
L’ Ufficio federale per la protezione della Costituzione, il servizio di intelligence interna tedesca, ha lanciato l’ allarme: in Germania e in Europa potrebbe esserci una grave minaccia da parte di Hamas, anche in seguito all’accordo sul cessate il fuoco a Gaza. E nemmeno ulteriori negoziati di pace in Medio Oriente cambierebbero la situazione, ha affermato Sinan Selen, presidente dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, in un’audizione presso la Commissione intelligence del Bundestag, il Parlamento tedesco. “Non posso in alcun modo trarre dalle trattative di pace o dal contesto di pace a Gaza alcun segnale di rassicurazione per quanto riguarda Hamas e la sua attività in Europa, anche in Germania”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
