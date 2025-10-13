L’allarme dei medici italiani | Chi usa questo farmaco rischia di diventare cieco
Un report firmato dal mondo sanitario ha creato allarmismo tra i pazienti italiano: un farmaco, molto utilizzato in Italia, finisce nel mirino L’ultimo report lanciato dal mondo sanitario, rischia di creare panico e allarmismo tra i pazienti. Uno dei farmaci più utilizzati, e diffuso in ambito sanitario, è entrato nel libro nero degli specialisti a causa delle controindicazioni e dei potenziali rischi per la salute dei pazienti che lo assumono. “Chi lo prende, rischia di diventare cieco”. – cityrumors.it Una bomba; un fulmine a ciel sereno, che rischia seriamente di creare panico e allarmismo nella popolazione. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: allarme - medici
Anziani, allarme deficit cognitivi. “Servono più strutture e medici”
“ChatGpt mi dice di fare questo esame”. Diagnosi fai da te con l’IA, allarme dei medici: “Pratica pericolosa”
Stop ai medici "gettonisti": l'allarme dell'Ordine dei Medici di Avellino
Crisi del benessere psicofisico tra i medici: l’allarme OMS e il caso italiano che non possiamo più ignorare Secondo la più ampia indagine mai condotta in Europa sullo stato psicologico degli operatori sanitari, lo studio MeND dell’OMS Europa — oltre 90.000 - facebook.com Vai su Facebook
L'allarme dei medici: "Entro 5 anni in pensione in 40 mila. Il 75% non verrà sostituto" - X Vai su X
Usa, due italiani tra migranti detenuti - La stampa locale fa i nomi: Eduardo Artese, con passaporto italiano e argentino, e Gaetano Cateno ... Scrive rainews.it