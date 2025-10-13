L'albero millenario abbattuto a Villa Borghese diventa un caso | Perché? Aveva solo 105 anni

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva più di un secolo il Ginkgo Biloba dei giardini del Pincio, abbattuto nei giorni scorsi a Roma. L’albero, alto 18 metri e simbolo di Villa Borghese, era ritenuto “in salute sufficiente” ma è stato tagliato. L’associazione Amici di Villa Borghese attacca: “Nessuna trasparenza dal Campidoglio”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: albero - millenario

albero millenario abbattuto villaL’albero millenario abbattuto a Villa Borghese diventa un caso: “Perché? Aveva solo 105 anni” - Aveva più di un secolo il Ginkgo Biloba dei giardini del Pincio, abbattuto nei giorni scorsi a Roma. Lo riporta fanpage.it

albero millenario abbattuto villaVilla Borghese, abbattuto uno storico Ginkgo biloba nei giardini del Pincio. Sveva Sagramola e i cittadini contro il Comune - La segnalazione sul taglio dell'«albero d'oro» è arrivata dalla conduttrice tv, lettrice della Rubrica delle lettere in Cronaca ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Albero Millenario Abbattuto Villa