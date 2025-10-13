L'albero millenario abbattuto a Villa Borghese diventa un caso | Perché? Aveva solo 105 anni

Aveva più di un secolo il Ginkgo Biloba dei giardini del Pincio, abbattuto nei giorni scorsi a Roma. L’albero, alto 18 metri e simbolo di Villa Borghese, era ritenuto “in salute sufficiente” ma è stato tagliato. L’associazione Amici di Villa Borghese attacca: “Nessuna trasparenza dal Campidoglio”. 🔗 Leggi su Fanpage.it