L'albero millenario abbattuto a Villa Borghese diventa un caso | Perché? Aveva solo 105 anni
Aveva più di un secolo il Ginkgo Biloba dei giardini del Pincio, abbattuto nei giorni scorsi a Roma. L’albero, alto 18 metri e simbolo di Villa Borghese, era ritenuto “in salute sufficiente” ma è stato tagliato. L’associazione Amici di Villa Borghese attacca: “Nessuna trasparenza dal Campidoglio”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: albero - millenario
Avanti, è Natale! Il melograno, frutto dal fascino millenario e simbolo di prosperità, abbondanza e passione, torna a impreziosire le feste con tutta la sua eleganza. Ricamato su un raffinato fuoriporta natalizio in lino bianco a forma di albero, diventa un s - facebook.com Vai su Facebook
L’albero millenario abbattuto a Villa Borghese diventa un caso: “Perché? Aveva solo 105 anni” - Aveva più di un secolo il Ginkgo Biloba dei giardini del Pincio, abbattuto nei giorni scorsi a Roma. Lo riporta fanpage.it
Villa Borghese, abbattuto uno storico Ginkgo biloba nei giardini del Pincio. Sveva Sagramola e i cittadini contro il Comune - La segnalazione sul taglio dell'«albero d'oro» è arrivata dalla conduttrice tv, lettrice della Rubrica delle lettere in Cronaca ... msn.com scrive