L’Al Hilal di Simone Inzaghi vuole Yamal | offerta record
Sul piatto ballerebbero circa 400 milioni di euro, il Barcellona nicchia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: hilal - simone
Mercato Juventus, Simone Inzaghi guarda ancora in Europa! Per rinforzare l’attacco del suo Al-Hilal punta a quell’obiettivo bianconero: il nome sotto torchio
Darwin Nunez snobba la Serie A, l’attaccante è il regalo dell’Al Hilal per Simone Inzaghi
Calciomercato Inter, si guarda a Milinkovic-Savic dell’Al-Hilal: rinnova con Simone Inzaghi o va via?
Theo Hernandez continua a trascinare l’Al Hilal di Simone Inzaghi Il terzino francese ha segnato ancora nella vittoria per 3-2 contro il Nasaf, match della seconda giornata del Gruppo B della Champions League asiatica. Il gol è stato un vero capolavoro: H - facebook.com Vai su Facebook
Ex Inter e Milan, #TheoHernandez illude l'Al-Hilal di Simone #Inzaghi: rimontato da 0-3 a 3-3 dall'Al-Ahli di Franck #Kessié - X Vai su X
Inzaghi vuole Yamal all'Al Hilal: offerta da 400 milioni di euro per la stella del Barcellona - Hilal, con in panchina l'ex interista Simone Inzaghi, è pronto a pagare 400 milioni di euro per la stella ... ilmattino.it scrive
Lamine Yamal: l'Al Hilal di Inzaghi offre 400 milioni al Barcellona, che (per ora) rifiuta - Ma il calciatore non si trova bene con l'attuale allenatore e potrebbe vacillare davanti ad una super offerta cosa che creerebbe problemi ai blaugrana ... Da msn.com