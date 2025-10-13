L’Al Hilal di Simone Inzaghi vuole Yamal | offerta record

Lidentita.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul piatto ballerebbero circa 400 milioni di euro, il Barcellona nicchia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

l8217al hilal di simone inzaghi vuole yamal offerta record

© Lidentita.it - L’Al Hilal di Simone Inzaghi vuole Yamal: offerta record

In questa notizia si parla di: hilal - simone

Mercato Juventus, Simone Inzaghi guarda ancora in Europa! Per rinforzare l’attacco del suo Al-Hilal punta a quell’obiettivo bianconero: il nome sotto torchio

Darwin Nunez snobba la Serie A, l’attaccante è il regalo dell’Al Hilal per Simone Inzaghi

Calciomercato Inter, si guarda a Milinkovic-Savic dell’Al-Hilal: rinnova con Simone Inzaghi o va via?

l8217al hilal simone inzaghiInzaghi vuole Yamal all'Al Hilal: offerta da 400 milioni di euro per la stella del Barcellona - Hilal, con in panchina l'ex interista Simone Inzaghi, è pronto a pagare 400 milioni di euro per la stella ... ilmattino.it scrive

l8217al hilal simone inzaghiLamine Yamal: l'Al Hilal di Inzaghi offre 400 milioni al Barcellona, che (per ora) rifiuta - Ma il calciatore non si trova bene con l'attuale allenatore e potrebbe vacillare davanti ad una super offerta cosa che creerebbe problemi ai blaugrana ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217al Hilal Simone Inzaghi