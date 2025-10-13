L' Al-Hilal di Inzaghi prepara l' offerta folle | 400 milioni per Yamal! Il Barça dice no ma lui?
Il 18enne ha un contratto fino al 2031 e il club lo considera incedibile, ma dalla Spagna filtra qualche incomprensione con Flick nelle ultime settimane: gli arabi puntano a inserirsi con un'offerta irrinunciabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Calhanoglu Inter, Moretto chiarisce: «Il Fenerbahce è davvero interessato, ecco la verità dietro le parole di Marotta». Poi svela un retroscena sull’Al Hilal di Inzaghi
Calhanoglu, incredibile dalla Turchia: ‘All’Al Hilal di Inzaghi non solo come giocatore’
Mercato Juventus, Simone Inzaghi guarda ancora in Europa! Per rinforzare l’attacco del suo Al-Hilal punta a quell’obiettivo bianconero: il nome sotto torchio
Inzaghi all'Al Hilal, parla Pastorello: "Se avesse vinto la Champions League, non avrebbe mai lasciato l'Inter" https://calciomercato.com/liste/inzaghi-all-al-hilal-parla-pastorello-se-avesse-vinto-la-champions-league-non-avrebbe-mai-lasciato-l-inter/blt3010172 - X Vai su X
Da accesissimi derby di Milano, al derby arabo tra Al-Hilal e Al-Ittihad. In poche settimane è cambiata radicalmente la vita di Simone Inzaghi e Sergio Conceicao. Vai su Facebook
Ultimi aggiornamenti: 19 lug 2025, 21:44 - L'Al Hilal di Simone Inzaghi continua a sognare in grande e dopo aver messo a segno il colpo Theo Hernandez dal Milan, per circa 25 milioni di euro, si prepara a intensificare il pressing per ... Da calciomercato.com
Inzaghi punta Comuzzo: l'offerta pazzesca dell'Al-Hilal per la Fiorentina - Il club saudita, allenato da Simone Inzaghi, è piombato sul difensore classe 2005, mettendo sul tavolo del club toscano ... Da corrieredellosport.it