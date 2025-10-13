L' Air Force One verso Il Cairo scortato dai caccia egiziani

Dopo la tappa in Israele per la liberazione degli ostaggi e il discorso alla Knesset, Donald Trump è ripartito alla volta dell'Egitto, per partecipare al summit con alcuni leader mondiali per discutere del futuro di Gaza. In volo verso Il Cairo, nel momento in cui è entrato nello spazio aereo egiziano, l'Air Force One del presidente Usa è stato affiancato da numerosi caccia egiziani, che lo hanno "scortato" in sicurezza. L'inedita prospettiva è stata mostrata sui social da Dan Scavino, vice capo di gabinetto della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Air Force One verso Il Cairo "scortato" dai caccia egiziani

In questa notizia si parla di: force - verso

Salernitana verso il primo tour de force: tre partite in sette giorni per la vetta

Verso la Champions League, Conte ha trovato le sue risposte: tour de force iniziato

L’Air Force One con Trump rischia la collisione con un aereo di linea mentre viaggia verso l’Inghilterra per incontrare Re Carlo

MEDIO ORIENTE | Trump: "La guerra è finita, sono bravo a fare la pace". Il presidente dall'Air Force One verso Israele. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/13/hamas-rilascia-gli-altri-13-ostaggi-tutti-i-rapiti-sono-stati-liberati_3f0e9bb9-34f2-4 - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Trump: "La guerra è finita, sono bravo a fare la pace". Il presidente dall'Air Force One verso Israele #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/13/hamas-rilascia-gli-altri-13-ostaggi-tutti-i-rapiti-sono-stati-liberati_3f0e9bb9-34f2-43e4-8 - X Vai su X

Trump segue il rilascio in streaming dall'Air Force One - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta guardando in diretta lo streaming del rilascio in corso degli ostaggi israeliani da Gaza mentre si trova a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso I ... Riporta ansa.it

Trump segue il rilascio degli ostaggi e festeggia dall’Air Force One: “La guerra è finita” - TEL AVIV – Il presidente Donald Trump ha seguito in tempo reale il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani da parte di Hamas mentre era in volo ... Segnala thesocialpost.it