Lago di Como a folle velocità sul motoscafo senza nemmeno la patente nautica | fermato e multato
Varenna (Lecco), 13 ottobre 2025 – Inseguimento ad alta velocità in acqua sul lago di Como per bloccare uno scafista che s frecciava oltre ogni limite e non aveva nemmeno la patente nautica adatta. I militari del Servizio navale del lago di Como del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza hanno intercettato il pilota di un motoscafo che sfrecciava ad oltre 50 nodi tra Dervio e Varenna. Cinquanta nodi nautici sono oltre 90 chilometri orari. Il limite di velocità in quel tratto di lago è però di 27 nodi, circa 50 all'ora, praticamente la metà. I finanzieri della Vedetta costiera hanno inseguito il folle al timone del motoscafo, lo hanno raggiunto e lo hanno fermato, prima che travolgesse qualcuno e innescasse incidenti nautici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lago - como
Il ciclismo sul lago di como è un'esperienza unica: salite iconiche e discese spettacolari rendono questo territorio irresistibile per gli appassionati delle due ruote. Oggi inizia il giro di lombardia 2025, da Como a Bergamo. 238 km e 4.400 metri di dislivello
