Alle ore 7:00 di oggi, lunedì 13 ottobre, è iniziata la seconda e ultima giornata delle elezioni regionali in Toscana. La sfida è tra il governatore uscente Eugenio Giani del campo largo, Alessandro Tomasi per il centrodestra e Antonella Bundu per Toscana Rossa. Si vota fino alle ore 15, quando verranno pubblicati i primi exit poll. A differenza delle Marche e della Calabria, dove ha vinto la destra, in Toscana è previsto un turno di ballottaggio – il 26 e il 27 ottobre – nel caso in cui nessun candidato dovesse superare il quaranta per cento dei voti al primo turno. Se il vincitore supera il quarantacinque per cento dei voti, la sua coalizione otterrà almeno ventiquattro seggi; con il quaranta-quarantacique per cento, i seggi assegnati saranno almeno ventitré; all’opposizione saranno garantiti almeno quattordici seggi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’affluenza in calo rende più incerto l’esito delle elezioni regionali in Toscana