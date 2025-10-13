Lady Gaga a Milano è tutta rosa | i dettagli del look sopra le righe
Mentre l’autunno avanza e le temperature iniziano a scendere, Lady Gaga ha deciso di accendere il grigiore milanese con un outfit rosa confetto. La popstar ha destato grande curiosità tra fan e addetti ai lavori in occasione della sua partenza dall’aeroporto di Linate, indossando un look decisamente non convenzionale per un volo: un outfit total pink molto teatrale, tipicamente Gaga. Ma cosa ci faceva a Milano? Ecco perché era in città, perché ci tornerà tra pochi giorni e tutti i dettagli del suo ensemble. A Milano per il cinema . Meryl Streep e Anne Hathaway sul set del fim Lady Gaga ha raggiunto Milano per partecipare alle riprese di Il Diavolo veste Prada 2, l’atteso sequel della pellicola del 2006, che arriverà al cinema a maggio 2026. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
