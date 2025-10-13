Lacrime per Michele Nucci Nei suoi scatti la Bologna degli ultimi trent’anni
Ciao Michele, ci mancherai. E’ come se in questo momento la città tutta in coro pronunciasse questo saluto, perché Michele Nucci, da anni fotografo del Corriere di Bologna ma già dalla metà degli anni Settanta, quando aveva solo 14 anni, aveva iniziato a fare scatti a San Giorgio di Piano dove era nato e la Dotta l’aveva immortalata tutta, tra cronaca felice e drammatica. Ieri mattina avrebbe dovuto assistere all’inaugurazione della sua mostra ’Live in Bo’, dedicata ai big della musica, nella chiesa di Sant’Agata a Budrio, ma sabato sera è mancato a soli 61 anni dopo 20 giorni di ricovero in ospedale, a causa di un terribile incidente in moto, proprio alle porte della sua Bolognina, sul ponte Matteotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
