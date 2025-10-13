L' accordo di pace in Palestina Trump | Ok ad Hamas come forza di polizia per un periodo Presto il Board per la transizione
La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata. Donald Trump lo ufficializza al summit di Sharm el-Sheikh dove sotto la regia di Usa ed Egitto una trentina di leader, soprattutto di Paesi arabi ed europei, prendono l'impegno di costruire un nuovo futuro di pace per il Medio Oriente. Intenzioni che verranno messe alla prova dei fatti sin da subito, sui primi scogli come il mantenimento della sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
MEDIO ORIENTE | Vertice di Sharm, firmato l'accordo di pace per Gaza. Trump: "E' un giorno incredibile per il Medio Oriente, ci sono voluti tre mila anni per arrivare fin qui"
Firmato in Egitto l'accordo di pace per Gaza, Trump ai leader: "Oggi abbiamo cambiato la storia"
L'accordo di pace in Palestina, Trump: "Ok ad Hamas come forza di polizia per un periodo. Presto il Board per la transizione"
Gaza, firmato l'accordo di pace a Sharm. Trump: "Cambiata la storia". Ma al-Sisi: "I palestinesi hanno diritto a uno Stato" - Sisi rivendica il diritto dei palestinesi a uno Stato indipendente accanto a Israele
Gaza, Trump a Sharm firma accordo di pace: «Occasione irripetibile per superare faide e odi». Meloni: «Riconoscimento Palestina ora più vicino» - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del