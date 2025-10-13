L' Accademia della Scherma brilla alla prova di qualifica regionale e conquista il podio

Si chiude con grandi soddisfazioni la prima prova di qualifica regionale di spada svoltasi a Lamezia Terme, dove gli atleti hanno dimostrato talento, impegno e determinazione.Categoria Cadetti: conquistano il pass per la prima prova nazionale di Roma: Cama Andrea, Bellesso Mattia, Cristiano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: accademia - scherma

Nasce oggi, in strettissima collaborazione con #moovitonlus, un nuovo grande progetto di Accademia Scherma Milano: #parkinscherma ovvero la scherma per persone con sindrome di #parkinson o altre problematiche motorie. Grazie all'idea di Viviana D. Gh - facebook.com Vai su Facebook

“Sport & Disabilità… in punta di fioretto” Nel workshop promosso da Accademia Scherma Milano, il contributo Simfer con Antonio Robecchi Majnardi: «Lo sport è leva di inclusione, movimento e socialità». #Simfer #simfer25 #Rehabilitation https://simfer.it/ - X Vai su X

L'Accademia della Scherma brilla alla prova di qualifica regionale e conquista il podio - La scuola si è resa protagonista grazie anche alle prestazioni delle atlete Alessandra Villa e Maria Bentivogli. Segnala reggiotoday.it

Due giorni di grande scherma per l'Accademia della Scherma Reggio Calabria - Gara che ha visto l'Accademia della scherma Reggio Calabria protagonista grazie anche alle prestazioni delle atlete Alessandra Villa e Maria Bentivogli che conquistano un meritatissimo terzo posto ... reggiotv.it scrive