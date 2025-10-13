L' Accademia della Scherma brilla alla prova di qualifica regionale e conquista il podio

Si chiude con grandi soddisfazioni la prima prova di qualifica regionale di spada svoltasi a Lamezia Terme, dove gli atleti hanno dimostrato talento, impegno e determinazione.Categoria Cadetti: conquistano il pass per la prima prova nazionale di Roma: Cama Andrea, Bellesso Mattia, Cristiano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

