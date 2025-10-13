L’abbonamento è gratuito ma la multa molto facile | Seta cambi le procedure

Trasporti pubblici per gratuiti gli studenti in Emilia-Romagna. Un progetto della Regione, denominato “ Salta su! ”, che riguarda i ragazzi residenti che frequentano le scuole elementari, medie, superiori o gli istituti di formazione professionale. Un contributo sicuramente utile ed apprezzato, ma che si articola in procedure complesse, in cui diventa difficile districarsi, soprattutto se si hanno più figli di età diverse. Questa la realtà che ci raccontato una madre reggiana di 42 anni con tre figli di 3, 9 e 13 anni e vittima di una “disavventura” vissuta dal suo primogenito a metà settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

