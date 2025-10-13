La Volta Buona non va in onda | la Rai cambia tutto lunedì 13 ottobre

Dilei.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caterina Balivo non è in studio quest’oggi, lunedì 13 ottobre 2025. La ben nota conduttrice ha “dato buca” ai propri spettatori appassionati, chiamati a fare a mano de La Volta Buona e dei suoi tanti ospiti. Di seguito il motivo della mancata messa in onda, che ha colto alla provvista moltissimi. La Volta Buona non va in onda. Inutile dire che La Volta Buona sia uno dei format di maggiore successo della Rai. Se si guardano le sole statistiche pomeridiane, poi, i numeri del programma condotto da Caterina Balivo migliorano ulteriormente. È naturale, dunque, che la sua improvvisa non messa in onda abbia generato commenti online. 🔗 Leggi su Dilei.it

la volta buona non va in onda la rai cambia tutto luned236 13 ottobre

© Dilei.it - La Volta Buona non va in onda: la Rai cambia tutto lunedì 13 ottobre

In questa notizia si parla di: volta - buona

LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI

SEGUE DALLA PRIMA. Delusione Rossa. Charles, non è mai la volta buona

Dawson's Creek, il cast tornerà ancora una volta insieme e per una buona causa

volta buona onda raiLa Volta Buona, perché è saltata la puntata di lunedì 13 ottobre: Caterina Balivo cancellata - Non va in onda oggi pomeriggio la trasmissione di attualità e costume tanto amata dai telespettatori italiani. Riporta libero.it

volta buona onda raiLa Volta Buona non va in onda: la Rai cambia tutto lunedì 13 ottobre - La ben nota conduttrice ha “dato buca” ai propri spettatori appassionati, chiamati a fare a mano de La Volta Buona e dei suoi tanti ... Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Volta Buona Onda Rai