La volta buona arriva lo stop per Caterina Balivo | cosa succede
News tv. – Il pubblico del primo pomeriggio di Rai 1 era pronto a sintonizzarsi come sempre sul salotto colorato e ironico di Caterina Balivo, per una nuova puntata de La volta buona. L’attesa era alta, anche perché si sarebbe dovuto parlare di Ballando con le stelle con alcuni protagonisti dell’ultima edizione guidata da Milly Carlucci. Ma stavolta la conduttrice non entrerà in scena: la puntata di oggi è stata cancellata dal palinsesto all’ultimo minuto, lasciando molti telespettatori sorpresi e un po’ delusi. Cambio di palinsesto: arriva uno speciale del Tg1. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: volta - buona
LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI
SEGUE DALLA PRIMA. Delusione Rossa. Charles, non è mai la volta buona
Dawson's Creek, il cast tornerà ancora una volta insieme e per una buona causa
Blogo. . Durante la trasmissione La volta buona, Emanuela Folliero parla degli annedoti con alcuni dei suoi frequentanti insieme a Caterina Balivo. #blogo #emanuelafolliero - facebook.com Vai su Facebook
Nel pomeriggio molto bene “La volta buona” che sale dal 14% di share (1 milione 393 mila spettatori) della prima parte al 18% di share e 1 milione 470 mila spettatori nella seconda. #AscoltiTv - X Vai su X
Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno'' - Clizia Incorvaia, ospite a La Volta Buona, racconta i problemi alimentari vissuti quando era una giovane modella. Da comingsoon.it
La Volta Buona: gelo in studio dopo le parole di Anna Falchi sul catcalling - Anna Falchi è stata ospite de “La Volta Buona”, il programma di Caterina Balivo su Rai1, e le sue parole sul ... Si legge su comingsoon.it