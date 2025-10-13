La vittoria totale a Gaza è un’illusione
Il 7 ottobre 2023 è una data che perseguiterà per sempre Israele. Gli eventi di quel giorno furono atroci: Hamas lanciò un vile attacco contro I. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: vittoria - totale
Media Kiev, 'un vertice disgustoso, vittoria totale di Putin'
La folle idea di Netanyahu di invadere e occupare militarmente Gaza City: l'illusione di una vittoria totale su Hamas
Pedro Felipe regala così la vittoria alla Juventus Next Gen: la crescita di un difensore totale, ecco come è stata la sua prestazione contro la Torres
Dominio totale Ferrari in GTD. Vittoria per la #21 con Simon Mann, Lilou Wadoux e Alessandro Pier Guidi e P2 per l'equipaggio #023 con il trio formato da Onofrio Triarsi, Kenton Koch e James Calado. P10 per il Cetilar Racing - facebook.com Vai su Facebook
Cosa succede se sei l'unico giocatore a raggiungere lo Stadio nella modalità City Trial? Otterrai una vittoria totale! #KirbyAirRiders - X Vai su X
La vittoria totale a Gaza è un'illusione - Quello che resterà della guerra, la “storia applicata”, la pace. Riporta ilfoglio.it
Occupazione totale Gaza, Carofiglio: “Serve assolutamente il sostegno americano per un’azione di contrasto efficace” - Secondo lo scrittore ed ex magistrato, senza un sostegno concreto da parte americana, ogni tentativo di ... Come scrive la7.it