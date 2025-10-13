La vita privata di Cesare Paciotti | il nuovo amore dopo l'ex moglie e il legame con i tre figli

La vita privata di Cesare Paciotti è stata segnata da due grandi amori e da una famiglia che ha sempre difeso con discrezione. Lo stilista è stato un marito amorevole e un padre molto legato ai suoi figli: Ludovica e Giuseppe, avuti dalla prima moglie Laura Lenori, e Diamante, nata dalla seconda compagna, di cui non è nota l'identità. 🔗 Leggi su Fanpage.it