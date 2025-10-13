La vita di Gigi D' Alessio diventa un film | primo ciak a Napoli per Solo se canti tu
Diretto da Luca Miniero e prodotto da Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema, Solo se canti tu è la versione cinematografica della giovinezza di Gigi D'Alessio, interpretato da Matteo Paolillo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
La vita di Gigi D'Alessio diventa un film: primo ciak a Napoli per Solo se canti tu - "Da sfollato dopo il terremoto a star capace di riempire piazza Plebiscito, la vita di Gigi D’Alessio si intreccia con la rinascita di una città che negli anni Ottanta ha cambiato pelle e soprattutto ... Da comingsoon.it
Gigi d'Alessio torna ad Amici come giudice, chi è il cantante: età, figli, gli amori, la carriera, le canzoni, il patrimonio e il presente in Mediaset - Gigi d'Alessio torna protagonista oggi in tv (domenica 12 ottobre), come giudice nella terza puntata di Amici 2025. Lo riporta msn.com