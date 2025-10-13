La viabilità nel mirino Via Vecchini rischio studenti Via della Loggia o dei furbetti

Via Vecchini e via della Loggia, due nodi della viabilità anconetana su cui l’amministrazione comunale dovrebbe intervenire. Nello specifico, in via Vecchini intendiamo il tratto di strada davanti all’istituto ‘Savoia Benincasa’ dove ogni mattina, all’ingresso e soprattutto all’uscita degli studenti, si rischia grosso per incidenti e investimenti pedonali. Senza un’opportunità sicura di attraversamento il patatrac è dietro l’angolo. L’altro giorno il Carlino ha riportato la questione e alla fine della lezione abbiamo assistito a rischiosissimi attraversamenti della strada a tre corsie per unico senso di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

