La verità svelata nelle favole musicali di Antonio Ferdinando Di Stefano

E' disponibile dal 10 ottobre 2025 su tutti i migliori digital stores nazionali e internazionali il disco di Antonio Ferdinando di Stefano dal titolo Il Teatro della Voce uscito per Musica Presente Records. Così scrive Renzo Cresti, direttore artistico dell'Etichetta: "La verità è spesso nascosta da un velo. Talvolta è l'uomo stesso a stenderlo, per offuscare i propri atteggiamenti negativi che finiscono per nuocere a sé e agli altri. L'arte ha il compito di rivelare ciò che resta celato. Tra i generi letterari, la favola è forse il più adatto a questo scopo: con leggerezza e fantasia racconta storie brevi, quasi sempre con protagonisti animali, capaci di trasmettere morali senza tempo.

