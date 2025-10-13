La vendetta del Venezuela | chiude l’ambasciata a Oslo tre giorni dopo il Nobel a Maria Corina Machado

Il governo del Venezuela ha deciso di  chiudere la propria ambasciata a Oslo, a soli tre giorni dall’assegnazione del Premio Nobel per la Pace all’oppositrice  Maria Corina Machado. La notizia è stata confermata dal Ministero degli Esteri norvegese, secondo cui la rappresentanza diplomatica venezuelana ha comunicato la chiusura « senza fornire alcuna motivazione ufficiale ». «È una decisione deplorevole — ha dichiarato la portavoce  Cecilie Roang, portavoce del ministero degli Esteri norvegese —. Nonostante le divergenze su diverse questioni, la Norvegia desidera mantenere aperto il dialogo con il Venezuela e continuerà a impegnarsi in questa direzione». 🔗 Leggi su Open.online

