la valsa parte bene poi cede

Un primo set incoraggiante, poi una discreta Valsa Group, ancora molto indietro in quanto a continuità, lascia il trofeo Ferramenta Astori all’Itas Trentino, capace di battere i gialloblù col punteggio di 3-1 (23-25 25-18 25-22 25-23) in una partita dominata dai numeri di Gabi Garcia (20 punti col 69% in attacco), nella quale le cose migliori per Modena si sono viste al centro, con Sanguinetti e Mati assestati sul 70% in attacco, con 3 muri a testa. Nessuno dei due allenatori parte con la formazione tipo (Mendez deve anche fare a meno del lungodegente Lavia), ma chi fa meno cambi rispetto ai presunti titolari è Alberto Giuliani che schiera Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba e Massari alle ali, Sanguinetti e Mati al centro con Perry libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

