Nella panoramica elettorale delle Regionali in Valdinievole il dato che spicca maggiormente, ma ampiamente previsto, è quello dell’affluenza ad Uzzano: alle 19 aveva votato il 27,96% (comunque abbastanza in linea con la media provinciale), un netto calo rispetto al 41,48% del 2020. Cittadini disaffezionati e intenti a non recarsi alle urne? Rispetto a cinque anni fa mancava il traino delle amministrative perché, all’epoca, l’appuntamento era doppio e, di conseguenza, la competizione per la nomina del sindaco Dino Cordio aveva portato ad avere numeri molto alti anche per le Regionali. Nel complesso, all’interno del 37,55% di affluenza provinciale alle 23 di ieri sera, di sicuro non è arrivato particolare coinvolgimento da Montecatini e Monsummano, basti pensare che alle 19 in due dei centri principali della Valdinievole si erano recati a votare un elettore su quattro (25,17% da una parte e 25,47% dall’altra) e poco meglio aveva fatto Pescia col 25,65%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Valdinievole in linea. Il dato più alto a Chiesina