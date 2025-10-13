La tutela dei diritti dei disabili Rolando Terreni ha incontrato la ministra Alessandra Locatelli
Tempi troppo lunghi per il Campus Autismo progettato al Terrafino: Rolando Terreni, presidente dell’Associazione I Ragazzi di Cerbaiola, l’ha fatto presente alla ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli. Le famiglie con al proprio interno giovani disabili hanno difficoltà. E quel campus - il cui progetto è già stato approvato dal Comune di Empoli - è atteso come la manna dal cielo. Rolando Terreni è stato ricevuto in via “strettamente personale”, com’egli afferma, dalla ministra Locatelli. "In un clima conviviale - ha raccontato Terreni - ho segnalato le problematiche che stanno incontrando i disabili che vivono in un ‘clima esistenziale’ non favorevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
