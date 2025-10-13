La truffa dei finti carabinieri | anziana derubata di gioielli e soldi Tre arresti
Si è finta una normale telefonata da parte dei carabinieri, ma dietro quella voce rassicurante si nascondeva una truffa ben orchestrata che ha portato via a un’anziana di Gaeta non solo i suoi gioielli di famiglia, ma anche una somma di denaro considerevole, attraverso due bonifici. Ora, dopo una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Maxi truffa da 90mila euro. Chiedevano soldi e gioielli. Erano finti carabinieri e periti
Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como
Il cronista detective: sventa la truffa dei finti carabinieri all’anziana zia e fa bloccare il malvivente
La truffa dei finti carabinieri: anziana raggirata a Beinasco, un altro invece se ne accorge e li manda via - Una banda di falsi carabinieri ha messo a segno una truffa in un appartamento di Beinasco nella mattinata di giovedì 9 ottobre 2025. Segnala torinotoday.it
Erba, incontro anti-truffe per gli anziani: i carabinieri spiegano come difendersi - Lunedì 14 ottobre, alle 15, nella sala "Isacchi" della Rsa Ca' Prina (via Fatebenefratelli), si terrà una lezione aperta organizzata con l'Università della Terza Età Erba A.