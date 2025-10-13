La tragedia di Lara morta a 16 anni trafitta da un tondino di ferro a Isolabona

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spuntava da un muretto a lato della strada: la ragazza vi è finita contro dopo un frontale tra la sua moto e un’auto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

tragedia lara morta 16La tragedia di Lara, morta a 16 anni trafitta da un tondino di ferro a Isolabona - Spuntava da un muretto a lato della strada: la ragazza vi è finita contro dopo un frontale tra la sua moto e un’auto ... Riporta ilsecoloxix.it

tragedia lara morta 16Tragedia a Isolabona: morta la 16enne coinvolta nell’incidente di ieri. Procura apre una inchiesta - Lara si trovava alla guida di una moto da enduro insieme alla sorella di 12 anni quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto ... Da imperiapost.it

tragedia lara morta 16Indagini sulla morte di Lara, nel mirino gli spuntoni di ferro che l'hanno infilzata - La 16enne, nonostante l’operazione d’urgenza effettuata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non è sopravvissuta alle ferite ... Scrive primocanale.it

