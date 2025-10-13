La Torre di Babele stasera su La7 | Augias indaga sui maestri di pace con Recalcati Gramellini e Maraini

Atomheartmagazine.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi sono oggi i “maestri di pace” e che ruolo hanno in un’epoca in cui la conoscenza è ovunque e le opinioni corrono più veloci dei fatti? È il filo conduttore della puntata di La Torre di Babele, in onda lunedì 13 ottobre 2025 alle 21.15 su La7, con Corrado Augias alla guida di un confronto tra cultura, educazione e politica. Indice. La Torre di Babele 13 ottobre 2025, anticipazioni: i temi al centro del dibattito. Ospiti e profili: chi c’è in studio. Perché guardarla: un racconto che unisce cultura e attualità. Orario e palinsesto. FAQ La Torre di Babele 13 ottobre 2025 anticipazioni. La Torre di Babele 13 ottobre 2025, anticipazioni: i temi al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

la torre di babele stasera su la7 augias indaga sui maestri di pace con recalcati gramellini e maraini

© Atomheartmagazine.com - La Torre di Babele stasera su La7: Augias indaga sui “maestri di pace” con Recalcati, Gramellini e Maraini

In questa notizia si parla di: torre - babele

Batman affronta nuovamente la torre di babele dopo 25 anni

Liti e flop, De Zerbi nel mirino della stampa francese: Marsiglia "Torre di Babele"

La Torre di Babele, su La7 torna il programma di Corrado Augias con una nuova stagione

torre babele stasera la7La Torre di Babele, le anticipazioni del 13 ottobre: ospiti e temi del programma di Corrado Augias - Stasera, lunedì 13 ottobre, alle 21:15 su La7, torna La Torre di Babele di Corrado Augias, appuntamento che intreccia attualità, storia ... msn.com scrive

torre babele stasera la7La Torre di Babele, Augias indaga sui maestri di pace dei giorni nostri - La Torre di Babele: stasera Augias si interroga sul fatto se esistano maestri di pace e chi sono. Come scrive davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Babele Stasera La7