La Torre di Babele Augias indaga sui maestri di pace dei giorni nostri
Ci sono ancora buoni maestri? Chi sono oggi i maestri di pace? E cosa significa essere maestri in un’epoca in cui la conoscenza è a portata di clic e l’intelligenza artificiale sembra sostituire l’esperienza e la riflessione? Sono questi gli interrogativi al centro del nuovo appuntamento con La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias, in onda questa sera, lunedì 13 ottobre, alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 13 ottobre 2025. Nella nuova puntata La Torre di Babele esplorerà il valore e il ruolo dei maestri nella società contemporanea, tra cultura, educazione e politica. A partire da figure divisive come Donald Trump, che trasformano il conflitto in linguaggio politico e sociale, Corrado Augias rifletterà sull’esistenza di modelli di riferimento capaci di indicare la via del dialogo e della comprensione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
