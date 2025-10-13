La testimonianza che fa venire i brividi | L' esercito di Maometto e Dio per conquistare l' Europa

L'allarme lo lancia una ragazza algerina dallo studio del programma “Fuori dal coro” in onda su Rete4. E le sue parole fanno davvero tremare. “Salvate l'Italia dall'Islam” è in sostanza il suo appello disperato. La giovane, che non si fa riprendere in volto, risponde in modo chiaro a Mario Giordano che le chiede se da quelle moschee dove si “calpestano evidentemente le nostre regole si prepari la conquista del nostro Paese”. “Assolutamente. Perché è vero che anche l'Islam prega ma la preghiera rappresenta solo il 10%. ma tutto il resto preparano l'esercito di Maometto e Dio per conquistare l'Europa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

