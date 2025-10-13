La terapia della distrazione entra in oncologia al Villa Scassi | cos' è e a cosa serve
La “terapia della distrazione” entra nel reparto di oncologia al Villa Scassi, in collaborazione con l’associazione NoiCiSiamo Mbc Italia. Nell'ospedale di Sampierdarena Asl 3 ha attivato una nuova strumentazione, tre visori con clip immersive per l'intrattenimento durante la chemioterapia. Così. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: terapia - distrazione
Perché lo psichiatra a volte prescrive farmaci per l’ADHD? Non sempre l’ADHD si gestisce solo con strategie educative o psicoterapia. In alcuni casi, i sintomi (distrazione marcata, impulsività, difficoltà a organizzarsi) possono essere così intensi da compr - facebook.com Vai su Facebook
Villa Scassi, la "terapia della distrazione" entra nel reparto di oncologia - In occasione della Giornata Nazionale dedicata al tumore metastatico, Asl3 rinnova il proprio impegno a fianco delle pazienti oncologiche ... telenord.it scrive
A Genova visori 3D per distrarre le pazienti durante la chemio - La 'terapia della distrazione' entra nel reparto di oncologia dell'ospedale Villa Scassi di Genova, dove sono stati attivati i primi tre visori con clip immersive per intrattenere le pazienti durante ... Scrive ansa.it