La telefonata tra un ostaggio israeliano e sua madre | Stai tornando! – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 In una videochiamata la madre dell'ostaggio israeliano Matan Zangauker, Einav, ha sentito suo figlio per la prima volta in oltre due anni, poco prima che venisse liberato dalla prigionia di Hamas a Gaza. Einav ha ripetuto più volte al figlio che la guerra era finita e che lui e gli altri ostaggi stavano finalmente tornando a casa. Gpo Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: telefonata - ostaggio

