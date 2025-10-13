La telefonata tra un ostaggio israeliano e sua madre | Stai tornando! – Il video

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 In una videochiamata la madre dell'ostaggio israeliano Matan Zangauker, Einav, ha sentito suo figlio per la prima volta in oltre due anni, poco prima che venisse liberato dalla prigionia di Hamas a Gaza. Einav ha ripetuto più volte al figlio che la guerra era finita e che lui e gli altri ostaggi stavano finalmente tornando a casa. Gpo Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: telefonata - ostaggio

«Torni a casa, la guerra è finita!». La prima telefonata tra Matan Zangauker e la madre Einav dopo due anni in ostaggio a Gaza – Il video

telefonata ostaggio israeliano suaLa telefonata tra un ostaggio israeliano e sua madre: "Stai tornando!" - In una videochiamata la madre dell'ostaggio israeliano Matan Zangauker, Einav, ha sentito suo figlio per la prima volta in oltre due anni, poco prima che venisse liberato dalla prigionia di Hamas a Ga ... Scrive ilgiornale.it

telefonata ostaggio israeliano suaIsraele, la telefonata in diretta tra un ostaggio e la madre: "Stai tornando". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, la telefonata in diretta tra un ostaggio e la madre: 'Stai tornando'. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Telefonata Ostaggio Israeliano Sua