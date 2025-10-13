La Tav Treviglio continua a macinare successi | espugnata Montecatini 62-76

La TAV Treviglio cala il tris e supera anche la Pallacanestro Montecatini. Con un cammino immacolato dopo tre gare, i biancoverdi conquistano anche la vetta, in compagnia di Legnano e Ucc Piacenza. La prima trasferta toscana si chiude con il punteggio di 62-76, con Restelli (19 punti) top scorer. Per la gara in programma sul parquet di Pistoia, Villa parte con Rubbini, Restelli, Rossi, Taflaj e Anaekwe. Il coach dei termali Andreazza oppone Burini, Jackson, D’Alessandro, Acunzo e Strautmanis. Ci vogliono 4 minuti per sbloccare lo 0-0 iniziale con Restelli. Jackson porta avanti i rossoblù (5-4 al 6?), ma Taflaj si sblocca dai 6,75 e Morina replica a Vedovato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

