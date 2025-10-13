La T Gema è ancora un cantiere aperto Treviglio domina a rimbalzo e fa il colpo
La T Tecnica Gema 62 Tav 76 LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 3, Jackson 15, D’Alessandro 6, Acunzo 11, Strautmanis 9; Passoni 13, Vedovato 3, Fratto 2, Bargnesi, Gulini ne, Del Vigna ne. All. Andreazza. TAV TREVIGLIO BRIANZA: Rubbini 13, Restelli 19, Rossi 12, Taflaj 7, Anaekwe, Marcius 10, Morina 9, Agostini 5, Daccò 1, Anchisi ne, Reati ne, Ronchi ne. All. Villa. Arbitri: Barbieri, Bernassola e Di Gennaro. Parziali: 11-14, 31-35, 50-54. Seconda sconfitta e primo campanello d’allarme per La T Tecnica Gema, che dopo lo scivolone di Vicenza cade anche alla prima al PalaCarrara, cedendo il passo alla Tav Treviglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gema - cantiere
