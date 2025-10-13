La strana storia del dipinto di Monet scomparso e riapparso in casa Agnelli

Tre Monet e un solo originale. Che vogliono tutti: Lapo, la procura di Roma, Margherita Agnelli. Oltre a un ignoto cliente di Sotheby’s che vorrebbe goderselo. Nell’inchiesta sull’eredità Agnelli i quadri rappresentano un punto di non ritorno. In particolare uno, il Glaçon numero 2. Nel 2013 è stato battuto per 16 milioni. Proveniente da un’azienda specializzata: la Duhamel, con sede a Parigi. Era stato anche esposto in un museo dall’impresario Marc Restellini. Non può essere lo stesso degli Agnelli perché all’epoca si trovava a Villa Frescot in usufrutto a Marella Agnelli. Che muore nel 2019. La storia la racconta oggi Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Open.online

