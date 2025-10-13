La strage di Piazza Fontana e la morte dell’anarchico Pinelli Al Teatro Bellini va in scena una pagina della storia italiana

Cos’è davvero il teatro, se non la rappresentazione della realtà? Anche con commedie e personaggi inventati è comunque uno specchio della società portato sul palco. Il teatro ci sbatte in faccia la verità, quella che troppo spesso non notiamo, o che preferiamo ignorare. È con questo che il Teatro Bellini di Napoli inaugura la sua . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - La strage di Piazza Fontana e la morte dell’anarchico Pinelli. Al Teatro Bellini va in scena una pagina della storia italiana

In questa notizia si parla di: strage - piazza

La strage alla stazione, 45 anni dopo. Una piazza intitolata a Sergio Secci

Strage di Bologna, la commemorazione a 45 anni dalla tragedia | Politici e cittadini in piazza, Mattarella: "Disumana eversione neofascista"

Strage di Bologna, Bolognesi gela la Bernini: attacco al governo in piazza

LIVE Pro Pal in piazza nell'anniversario della strage del 7 ottobre. Tensione a Bologna - facebook.com Vai su Facebook

"La gente va in piazza per dire basta con il massacro e con la strage degli innocenti e purtroppo il governo italiano è rimasto immobile." #Majorino #quartarepubblica - X Vai su X

Milano ricorda la Strage di Piazza Fontana - Il Comune di Milano rende omaggio alle vittime di piazza Fontana nel 40° anniversario della strage. Si legge su bergamonews.it

La Campania a Milano per il cinquantenario della strage di Piazza Fontana - “Siamo qui per partecipare al ricordo di una strage con la quale è iniziata una stagione terribile, nella quale abbiamo temuto che la nostra democrazia fosse seriamente sotto attacco. Da regione.campania.it