La storia di Tiziano | si iscrive per aiutare un amico anni dopo dona il midollo e salva la vita a uno sconosciuto

Viterbotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque anni fa, durante una giornata di tipizzazione a Vallerano, Tiziano, un giovane della provincia di Viterbo, ha deciso di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo. L'iniziativa, intitolata “Match for Mario”, era nata per cercare un donatore compatibile per Mario Catana. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

