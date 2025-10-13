La storia di Eva Kail? allora vicepresidente del Parlamento europeo accusata ingiustamente di corruzione e imprigionata in condizioni disumane
«V oglio fare un’unica dichiarazione che vi prego di pubblicare perché la trasparenza è l’anima della giustizia. Eva Kail? è stata messa in isolamento su ordine del giudice istruttore Michel Claise. Per sedici ore è stata in una cella di polizia, non in prigione, e al freddo. Le è stata negata una seconda coperta, le hanno tolto il cappotto. La luce della stanza era sempre accesa impedendole di dormire, era nel suo periodo di ciclo mestruale, con abbondanti perdite di sangue, e non le era consentito di lavarsi. Questa è tortura. Eva Kail? è sotto accusa, ma ricordo a tutti che esiste la presunzione di innocenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: storia - kail
