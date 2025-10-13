La stagione dell' Olimpia Teodora parte nel migliore dei modi | vittoria perentoria a Forlì

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia nel migliore dei modi il campionato di B1 2526 dell’Olimpia Teodora. Le sensazioni positive sulla squadra vista in pre-campionato si sono confermate all’esordio con una bella vittoria in trasferta nel derby contro Forlì. Match quasi sempre sotto controllo per le Leonesse giallorosse, che. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stagione - olimpia

Olimpia Teodora: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione

LIVE Olimpia Milano-Brescia, Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA: si assegna il primo titolo della stagione

stagione olimpia teodora parteVolley: L’Olimpia Teodora fa suo il derby a Forlì con una bella prestazione - campionato si sono confermate all’esordio con una bella vittoria in trasf ... Scrive ravennawebtv.it

stagione olimpia teodora parteOlimpia Teodora, la stagione comincia con il derby contro la Libertas Forlì - campionato molto convincente con due vittorie nelle ultime due amichevoli disputate contro Cesena e Jesi, l’Olimpia Teodora è pronta a scendere in campo per il primo impegno ... Riporta ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Olimpia Teodora Parte