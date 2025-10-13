La stagione dell' Olimpia Teodora parte nel migliore dei modi | vittoria perentoria a Forlì
Inizia nel migliore dei modi il campionato di B1 2526 dell’Olimpia Teodora. Le sensazioni positive sulla squadra vista in pre-campionato si sono confermate all’esordio con una bella vittoria in trasferta nel derby contro Forlì. Match quasi sempre sotto controllo per le Leonesse giallorosse, che. 🔗 Leggi su Today.it
Olimpia Teodora: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione
LIVE Olimpia Milano-Brescia, Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA: si assegna il primo titolo della stagione
Alla presentazione della nuova stagione sportiva di Olimpia Firenze Volley è stata svelata l'iniziativa ideata in ricordo di Meri Malucchi: il Muro dei Sogni ? "Per tutti i muri che abbiamo alzato insieme oggi ne costruiamo uno tutto colorato dai sogni dei ra
Ripartiti i campionati giovanili. L'Under 17 domina il derby con l'Urania (21 punti di Mattia Sguazzin, uno dei 10 azzurri Olimpia nella passata stagione) e si impone a Cremona a livello Under 15 Leggi qui il Report http://olimpiamilano.com/106191/ #insiem
Volley: L'Olimpia Teodora fa suo il derby a Forlì con una bella prestazione - campionato si sono confermate all'esordio con una bella vittoria in trasf ...
Olimpia Teodora, la stagione comincia con il derby contro la Libertas Forlì - campionato molto convincente con due vittorie nelle ultime due amichevoli disputate contro Cesena e Jesi, l'Olimpia Teodora è pronta a scendere in campo per il primo impegno ...